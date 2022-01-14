Среди жильцов квартиры обнаружили разыскиваемого преступника.

В Галицком районе Львова разоблачили наркопритон, обустроенный 49-летним местным жителем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители пресекли деятельность львовянина, который предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для употребления наркотиков и, вероятно, продавал запрещенные вещества.

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Во время обысков в квартире нашли метадон, вещество, похожее на марихуану, психотропы, шприцы и другие устройства для употребления наркотических средств. Обстановку в квартире правоохранители зафиксировали на фото.

Владельца наркопритона задержали, планируют сообщить о подозрении по 3 статьям - о сбыте наркотиков (ч. 1 и ч. 2 ст. 307) и ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (ч. 1 ст. 321), организации наркопритона (ч. 1 ст. 321).

Кроме того, в квартире полицейские обнаружили мужчину, которого разыскивают в Одесской области за совершение кражи.

"В ближайшее время правоохранители Львовщины передадут его одесским коллегам", - отметили в полиции.

Ранее на пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие.

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