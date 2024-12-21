Полицейским пришлось застрелить животное.

Сегодня в Одесском зоологическом парке на работника учреждения напал леопард. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, к правоохранителям около 10:00 обратился директор зоопарка. Он сообщил, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард.

Прибыв на место полицейские увидели в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке.

"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное. Раненого мужчину доставили в больницу", - рассказали правоохранители.

Видео дня

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ему будет дана позже.

В местных Telegram-каналах пишут, что леопард напал на сотрудника, который якобы его кормил. Мужчина получил ужасные ранения шеи и головы, сейчас он в реанимации.

"Шея и мягкие ткани головы в мясо, снесен скальп", - отмечают очевидцы.

Нападение животных на людей - последние новости

Напомним, в американском городе Пулсбо, штат Вашингтон, местная жительница была вынуждена покинуть свой дом из-за осады, устроенной примерно сотней енотов, которые требовали еду.

Сначала женщина подкармливала лишь нескольких енотов, однако со временем животных вокруг дома становилось все больше. В частности они начали царапать входную дверь, прыгать на авто и проявлять агрессию. В результате дом оказался в осаде животных, из-за чего женщине пришлось бежать из дома.

Также сообщалось, что в США 70-летний турист выжил после нападения пумы. Как оказалось, она атаковала его, когда мужчина шел через густую рощу в каньоне Даймонд Форк, что в штате Юта. Во время нападения пенсионер не растерялся, схватил камни и бросил их в пуму.

Вас также могут заинтересовать новости: