Мужчина получил рваные раны, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

В американском штате Юта 70-летний турист выжил после нападения пумы. Она атаковала его, когда мужчина пробирался через густую рощу в каньоне Даймонд-Форк.

Как пишет CBS News, животное напало на туриста и повалило его на землю. Пенсионер не растерялся, схватил камни и бросил их в пуму. Он продолжал швырять, пока дикое животное не отступило. После этого турист добрался до своей машины и поехал в больницу.

По словам сотрудником офиса шерифа, он получил рваные раны на голове и руках. Сейчас турист находится в "удовлетворительном состоянии".

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Представители властей сообщили, что сотрудники отдела ресурсов дикой природы штата Юта пытались отыскать пуму, но в них не преуспели.

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