В ДТП погиб водитель легковушки, пассажир находится в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса-Рени, где столкнулись легковушка и грузовик.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, возле села Новосельское столкнулись DAF и Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло, когда погибший – 54-летний местный житель – выехал на встречную полосу.

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Автор: Людмила Жерновская