По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков.

За пределы Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Зюзя».

Читайте такжеВ Николаевской области в кафе задержали участников "криминальной сходки"Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, оперативники департамента получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний «вор в законе» по кличке «Зюзя».

По данным оперативников, «авторитет» прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных в результате имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Оперативники установили место пребывания иностранца, задержали его и доставили в Государственную миграционную службу.

22 января гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

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Автор: Виктория Токарева