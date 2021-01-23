За пределы Украины выдворили «вора в законе» по кличке «Зюзя».
Читайте такжеВ Николаевской области в кафе задержали участников "криминальной сходки"Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, оперативники департамента получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний «вор в законе» по кличке «Зюзя».
По данным оперативников, «авторитет» прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных в результате имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.
Оперативники установили место пребывания иностранца, задержали его и доставили в Государственную миграционную службу.
22 января гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.
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