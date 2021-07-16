Пострадавший утверждает, что после открытия бутылки он перестал видеть правым глазом - "все как в тумане".

Пользователь Facebook, подписанный как Андрей Александрович, рассказал, что едва не стал инвалидом из-за бутылки минеральной воды одного из известных производителей. Мужчина утверждает: пробка выстрелил ему в глаз.

"Купить минералку и потерять глаз. Громко сказано, но как говорится, к беде много не нужно. ... Не знаю, это я такой везучий или еще у кого-то была такая ситуация, когда выстреливает пробка от минералки? ... Как только начал открывать, пробка выстрелила прямо в глаз. В результате получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Сейчас правым глазом ничего не вижу, все как в тумане. Хотя врач говорил, что зрение должно восстановиться", - рассказал пользователь.

По словам Андрея Александровича, он давно покупает эту воду и пробка выстреливает уже не впервые. Причина, считает мужчина, кроется в том, что производитель минеральной воды уменьшил размер крышки.

"После того, как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает, было у меня так несколько раз, но обходилось без происшествий до сегодняшнего дня", - отметил пользователь.

В своем сообщении он спросил аудиторию, можно ли за такое подать в суд на производителя. Мужчина также опубликовал фото лица с раненым глазом.

Производитель публично не комментировал информацию об этом инциденте, однако впоследствии Андрей Александрович рассказал, что компания предложила возмещение: вернуть средства за лекарства и привезти две палеты воды бесплатно.

"Однако вопрос остается открытым, пока я не начну видеть нормально. Сегодня уже лучше, я уже различаю буквы с 30 см, но с большего расстояния еще все плывет. Замечу, что у меня никогда не было проблем со зрением, у меня было 100% зрение", - написал мужчина.

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Автор: Катерина Комолова