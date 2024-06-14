По данным СМИ, ранее он состоял в отношениях с ее матерью.

В Чехии сегодня утром задержали подозреваемого в жестоком убийстве девятилетней украинки. Его разыскивали с 3 июня.

Как сообщают в полиции Саксонии, ранее прокуратура города Хемниц подала запрос на получение национального и европейского ордеров на арест 36-летнего гражданина Молдовы. Сегодня чешские коллеги арестовали его в одном из пражских ресторанов.

В ближайшее время мужчину должны передать в Германию "для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности". Расследование продолжается.

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Убийство ребенка в Германии: последние новости

Напомним, что в начале месяца в немецком городе Дебельн исчезла 9-летняя Валерия. Семья ребенка приехала в Германию, спасаясь от войны.

Ее тело нашли в лесу через девять дней. Немецкое издание Bild сообщало, что полиция подозревает двух мужчин - соседа украинца, который угрожал матери девочки, и бывшего парня, живущего в Праге, однако в тот день он, вероятно, находился в городе.

Впоследствии украинец сам связался с журналистами и предоставил им доказательства того, что в то время находился в другой стране на лечении.

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