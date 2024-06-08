Ее семья родом из Днепропетровской области.

В Германии уже четвертые сутки ищут девятилетнюю украинку Валерию, которая исчезла по дороге в школу в городе Дёбельн. По данным Радио Свобода, полиция земли Саксонии сообщила, что к поискам уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Также более 300 правоохранителей вышли на поиски по всему городу.

В то же время издание Bild отметило, что полиция не исключает, что Валерия может находиться за пределами Германии.

По информации полиции, в понедельник, 3 июня, Валерия пошла в школу около 06:50 утра, но так и не появилась на занятиях. Тогда родственники обратились в полицию, в тот же день, в 18:30 полиция начала искать ребенка.

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По словам водителя автобуса, Валерия не пошла на обычный автобус для поездки в школу. Кроме того, из-за того, что школа сразу не сообщила об отсутствии Валерии, государственная прокуратура начала расследование против учебного заведения.

Друг семьи пропавшей девочки рассказал Радио Свобода, что украинская беженка приехала вместе с двумя несовершеннолетними детьми в Германию в 2022 году, родом они из Днепропетровской области.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии убили украинскую беженку Маргариту Разаз. Мать погибшей до сих пор не нашли, поэтому она считается пропавшей без вести. Как стало известно, ее убили немец и россиянка, они планировали преступление долгое время.

Также сообщалось, что в Польше убили украинку. Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

"Тело 38-летней женщины нашли в коридоре при входе в дом. Полицейские установили личность подозреваемого, это 48-летний мужчина, который не проживает в этом доме. Он нанес женщине двадцать ударов острым предметом. Его задержали через три часа после убийства", - отмечается в пресс-службе местного управления полиции.

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