В мае 2023 года в собственности военкома появился автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения корпупции выявило у заместителя начальника Полтавского ТЦК и СП признаки приобретения необоснованных активов на 1,8 млн гривень. К такому выводу в агентстве пришли во время проведения мониторинга образа жизни военкома.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Установлено, что в мае 2023 года в собственности военкома появился автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве стоимостью почти 2 млн грн. При этом, как отмечают в агентстве, доходы, полученные ею и ее мужем, не давали возможности приобрести эту квартиру.

"С учетом собранных при осуществлении мониторинга образа жизни материалов, Национальное агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв. м. была приобретена за средства военкома. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн", – говорится в сообщении

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Эти материалы были переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданско процессуального кодекса Украины.

Коррупция в военкоматах

Несколько месяцев назад вспыхнул скандал вокруг начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова. За время полномасштабной войны его семья успела "разжиться" имением в Испании, элитным автомобилем и офисным помещением за рубежом. После этого дела в Украине начались массовые проверки военкомов, а президент Зеленский уволил всех областных военкомов.

Однако после этого коррупция в терцентрах комплектования не исчезла. В сентябре на Харьковщине разоблачили работника районного военкомата. Он за деньги предлагал мужчинам призывного возраста "откосить" от мобилизации.

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