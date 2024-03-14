Задержаны три человека, один из них - гражданин самой Финляндии.

На территории Финляндии задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке бронежилетов. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что их подозревают в отмывании денег при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. По информации НАБУ, среди задержанных есть гражданин Финляндии. На его недвижимость наложен арест.

Отмечается, что среди задержанных - представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. "Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости", - сообщает НАБУ.

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В сообщении сказано, что задержание произошло благодаря совместной работе детективов НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований криминальной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве.

"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры для обеспечения возмещения причиненного ущерба", - отмечают в НАБУ.

Коррупция в военных закупках

Как сообщал УНИАН, это не первая история, которая касается закупки бронежилетов с нарушениями и махинациями.

В марте 2023 года детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору частной компании, который организовал поставки бронежилетов ненадлежащего качества, в завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 6 млн грн.

Некачественные бронежилеты предназначались для одной из воинских частей Закарпатской области.

В БЭБ подчеркнули, что, преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил поставку воинской части недоброкачественных бронежилетов.

Ему было объявлено подозрение.

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