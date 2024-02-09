Это уже 22-й пакет оборонной помощи от этой страны.

Финляндия отправляет в Украину 22-й пакет оборонной помощи, сообщается на официальном сайте Министерство обороны страны. Отмечается, что президент республики принял это решение 9 февраля 2024 года по представлению правительства.

По оценкам, этот пакет оборонной поддержки обойдется Финляндии примерно в 190 миллионов евро. А в целом стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину за время войны, уже составляет 1,8 млрд евро.

"Этот пакет помощи также включает продукцию, которая была закуплена у отечественной промышленности с отдельным финансированием в размере 30 миллионов евро, выделенным для поддержки Украины", - информирует министерство.

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В сообщении также отмечается, что Финляндия решила участвовать в артиллерийской колиции и коалиции по разминированию, которые действуют в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), координирующей оружейную помощь Украине.

"По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи подробное содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться", - отмечают в министерве обороны Финляндии.

Помощь Украине от Финляндии

Как сообщал УНИАН, в декабре глава Министерства обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что страна вдвое увеличивает мощности по производству снарядов, что должно помочь поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

По его словам, управление обороны обязуется инвестировать около 24 млн евро в увеличение производства тяжелых снарядов. Кроме того, Минобороны возьмет на себя обязательства по долгосрочным заказам отечественной промышленности, что дает возможность для собственных инвестиций. В целом инвестиции Минобороны и промышленности составят около 120 млн евро.

Отмечалось при этом, что производство боеприпасов в стране по состоянию на декабрь 2023 года уже выросло в несколько раз по сравнению с периодом до российского вторжения в Украину. Кроме того, по словам Хаккянена, с начала войны в Украине оборонное управление разместило долгосрочные заказы на тяжелые снаряды у отечественной промышленности.

Ранее в Финляндии заявили, что страна хочет стать "непропорционально крупным" поставщиком оружия для украинских Вооруженных сил.

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