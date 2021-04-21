Для розыска злоумышленника в Киеве правоохранители ввели специальную полицейскую операцию / фото полиция Киева

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который открыл огонь и ранил одного из дорожников, выполнявших ремонтные работы в Печерском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Для розыска злоумышленника правоохранители ввели специальную полицейскую операцию.

Предварительно установлено, что между водителем авто «Рено» и работником коммунального предприятия, который выполнял ремонтные работы, возник внезапный конфликт. Во время инцидента водитель выстрелил в ногу сотруднику коммунальной службы. Пострадавшего госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

фото полиция Киева

Благодаря камерам видеонаблюдения патрульные установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другое авто. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника.

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Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия.

Следственным отделом Печерского управления полиции решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, сегодня днем в Киеве неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, выполнявших ремонтные работы.

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Автор: Денис Прядко