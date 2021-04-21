Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который открыл огонь и ранил одного из дорожников, выполнявших ремонтные работы в Печерском районе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Для розыска злоумышленника правоохранители ввели специальную полицейскую операцию.
Предварительно установлено, что между водителем авто «Рено» и работником коммунального предприятия, который выполнял ремонтные работы, возник внезапный конфликт. Во время инцидента водитель выстрелил в ногу сотруднику коммунальной службы. Пострадавшего госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Благодаря камерам видеонаблюдения патрульные установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другое авто. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника.
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Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия.
Следственным отделом Печерского управления полиции решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, сегодня днем в Киеве неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, выполнявших ремонтные работы.
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