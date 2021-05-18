Свидетели утверждают, что копы во время задержания не реагировали на слова прохожих.

В Киеве копы во время вызова избили несовершеннолетнего на глазах у свидетелей.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в Facebook.

Читайте такжеПод Киевом бетономешалка переехала девочку (видео)По словам свидетелей, группа подростков, в том числе и пострадавший, не отреагировали на замечание косившего траву мужчины выключить громкую музыку.

"Мужчина сказал выключить музыку, на что ребята отказались, он угрожал облить их бензином, который у него был в канистре для косилки, на что ребята все равно не выключили музыку. Мужчина подошел и вырвал колонку из рук 14-летней девушки, сумку с личными вещами парня и закрыл их в своей машине и вызвал полицию", – говорится в сообщении.

Свидетели утверждают, что копы во время задержания не реагировали на слова прохожих. Во время выяснения обстоятельств происшествия один из полицейских набросился на нарушителя, схватил его за шею и поволок вниз.

В патрульной полиции Киева подтвердили факт вызова по заявке мужчины, что компания из 8 человек распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку с нецензурными текстами. В управлении ответили, что начали служебное расследование действий своих сотрудников.

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Автор: Яна Ставская