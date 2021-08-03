Виталий Кулик

Украина, в частности, Киев, стала одним из хабов белорусской оппозиции и местом мощной белорусской эмиграции. За последний период времени к нам приехало более 100 тысяч эмигрантов из Беларуси. В Киеве находятся координационные группы, центры и штабы отдельных белорусских оппозиционных политических сил. Кроме того, Украина является близкой по ментальности и политически дружественной по отношению к белорусской оппозиции. Поэтому, очевидно, многие из белорусов выбирает Украину как место базирования или политической эмиграции.

Конечно, убийства сначала Шеремета, а теперь Шишова ставят вопрос о безопасности белорусских эмигрантов в Украине. Но перед методами ФСБ и КГБ никто не защищен, даже в странах Евросоюза. Яркий пример - история с ценителями "шпилей", желающими полюбоваться ими.

Террористические режимы, которыми являются путинский и Лукашенко, не гнушаются ничем

Поэтому, если мы говорим о безопасности политической эмиграции, то террористические режимы, которыми являются путинский и лукашенковский, не гнушаются ничем, в том числе и политическими убийствами и террористическими актами на территории других стран.

Очевидно, что это – вызов для украинских контрразведывательных органов. Как можно скорее расследовать убийство Шишова, найти виновных и наказать их – это дело чести для СБУ и ее руководителя Баканова. Ведь никто в белорусском сообществе, а, тем более, те, кто хоть раз сталкивался с "Белорусским домом" или белорусской оппозицией, знал ли Шишова лично, не верит в версию о самоубийстве. Речь идет об имитации самоубийства, попытке выдать убийство как самоубийство.

Почему именно Шишов? До сих пор не понимаю, почему именно он, поскольку его роль была достаточно скромной. Шишов не был мегапубличным лидером – он был организатором одной из белорусских эмигрантских структур, которая находилась в политическом и конкурентном конфликте с другими аналогичным структурами. "Белорусский дом" сейчас должен возглавить Родион Батулин – деятель, которого называют неонацистом, он приближен к такому одиозному персонажу как "Боцман" (один из командиров полка "Азов"). Если противостояние, которое было вокруг попытки депортации белорусского активиста Боленкова с Украины, и противостояние между "Гонором" и группировками "Боцмана" почти дошли до поножовщины, то почему "убрали" Шишова – не понятно.

В принципе, это могло быть асимметричное действие белорусских или российских спецслужб, как, например, попытка убийства Скрипалей в Великобритании. Кому угрожали Скрипали? Бывший агент КГБ, который перебежал на другую сторону и сдал агентуру еще в советское время, никакой угрозы для путинского режима не представлял, но вдруг его попытались убрать. С Шишовым могло случиться что-то из той самой "оперы".

Очевидно, что это – вызов для украинских контрразведывательных органов

Убийство Шишова – это способ запугивания и деморализации белорусской оппозиции. Подобные террористические атаки как раз и рассчитаны на то, чтобы запугать, создать взаимные подозрения и деморализовать оппозиционные организации, отвлечь часть активной молодежи от оппозиционного активизма. И именно как способ запугивания это убийство имеет смысл. Иначе это объяснить трудно. Ведь убийство Шишова не подрывает каких-то инфраструктурных проектов и не наносит существенного вреда белорусской оппозиции.

Это - одна из знаковых расправ. Если это убийство рассматривать как запугивание, оно вполне могло быть применено как один из методов КГБ.

Впрочем, не думаю, что убийство Шишова повлечет противоположный эффект, то есть что оно выведет людей в Беларуси на улицы. Шишов не был тем, кто мог бы стать триггером новой протестной волны. Но это событие способно еще больше объединить и мобилизовать белорусов в Украине.

Это - одна из знаковых расправ

Российская пропаганда комментирует убийство Шишова таким образом, что, мол, он не является известным активистом, поэтому отыскать политические причины в его смерти трудно, разве что это была попытка создать повод для очередной информационной атаки на белорусскую власть накануне годовщины протестов в Беларуси. Но российские пропагандисты мыслят в парадигме российской пропаганды: если методы убийства и террористических атак на оппозицию являются обычным и понятным методом для ФСБ и КГБ, то, конечно, они перекладывают все это и на своих оппонентов, утверждая, что они могут прибегнуть к какой-то "сакральной жертве".

Однако, как по мне, это четкая операция по запугиванию белорусской оппозиции и очередное проявление террористического режима Лукашенко.

Этот вопрос напрямую связан с тем, что украинские спецслужбы должны были бы уделять внимание безопасности политических эмигрантов, не только белорусов, но и тех, кто убежал от других авторитарных режимов постсоветского пространства и находится на территории Украины. Ведь, как правило, эти постсоветские авторитарные режимы пользуются если не услугами ФСБ, то по крайней мере пытаются копировать ФСБшные методы террористической борьбы за пределами стран, убивая своих оппонентов. Это направление очевидно должно быть усилено.

Кроме того, Украина должна прекратить депортацию и выдачу политических эмигрантов странам, где тех преследуют. Это касается не только России, но и Беларуси и стран Центральной Азии.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества

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