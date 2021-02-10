Активисты общественной организации депутата ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь" сегодня якобы собирались в столице провести турнир по боксу.
Об этом Кива сообщил в эфире подсанкционного 112, проводящего стрим в Facebook.
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"В Киеве был арендован спортивный зал, где проходили сборы спортсменов, и проходил системный отбор на Чемпионат Украины по боксу", – заявил нардеп.
При этом Кива утверждает, что шашки и петарды летели со стороны активистов "Национального корпуса", и что таким образом "активисты пытались вывести спортсменов на конфликт".
По словам Кивы, часть его спортсменов остается в помещении.
"Все спортсмены находятся с документами, что мы не нарушали закон, спортзал официально был снят, у меня есть договор аренды на проведение этих сборов и соревнований", – добавил депутат ОПЗЖ.
Как пишет лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, по состоянию на 16:30 правоохранители начали выводить мужчин из помещения.
Что случилось
- В 16:00 активисты движения "Национальный корпус" заблокировали помещение здания на Тверском тупике в Киеве. Они утверждали, что разоблачили базу "титушек ОПЗЖ".
- У одного из мужчин активисты забрали тетрадь, где были указаны расценки и упоминалось разрешение на применение оружия. Спортсмены, по информации "Нацкорпуса", участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ против закрытия каналов Медведчука.
- Место проведения акции протеста оцепили силовики со спецтранспортом.
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