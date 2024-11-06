Трагедия произошла на станции "Лыбедская".

В Киеве снова чрезвычайное происшествие в метро. Станции синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбедская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

"На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Другие инциденты в столичной подземке

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Киеве около 16:00 закрыли станцию метро "Днепр" по "техническим причинам". На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. По техническим причинам станция метро "Днепр" была закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следовали мимо станции без остановки.

В то же время паблики распространяли видео, как люди быстро покидают вагон метро на станции "Днепр". На полу вагона видно предмет похожий на мину.

Позже выяснилось, что десятилетний школьник бросил в вагон метро фильтр от противогаза, пытаясь подшутить над пассажирами. На следующий день его задержали.

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