Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

Вечером в четверг, 29 августа, в Киеве на станции метро "Университет" пассажир попал на рельсы. Об этом сообщили в КГГА.

"Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". На станции "Университет" пассажир попал на рельсы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Видео дня

Из-за инцидента движение поездов "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик – Лесная".

Обновлено: Движение поездов по "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме. Пассажир жив, заявили в КГГА.

Инциденты в метро

26 июня на станции "Университет" красной ветки столичного метро человек упал на пути. На место происшествия были вызваны медики и правоохранители. Тогда также меняли движение поездов.

Двумя днями позже – 28 июня – похожий инцидент произошел на станции "Золотые ворота". Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве в комментарии УНИАН сообщил, что женщина погибла. Спасатели достали из-под первого вагона поезда тело и передали работникам скорой медицинской помощи.

Из-за роста количества таких инцидентов на сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция об установлении защитных экранов на станциях метро.

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