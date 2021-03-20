Сотрудники полиции за несколько часов установили личность "минера".

Школьница из Киевской области сделала ложное сообщение о минировании школы №13 в Чернигове.

Читайте такжеВ Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда эвакуировали более 200 человекКак сообщает полиция Черниговской области, в течение нескольких часов сотрудники Черниговского районного управления полиции установили, кто именно вчера около 23:00 звонил на линию «102» с ложным сообщением о минировании школы № 13.

После получения вызова о минировании учебного заведения на место выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехнического подразделения, кинолог со служебной собакой.

«Взрывотехники и кинолог тщательно обследовали здание учебного заведения. Также полицейские провели обследование территории, прилегающей к школе. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено», - сообщили в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция установила, что к ложному сообщению о минировании школы причастна малолетняя жительница города Борисполь, которая призналась в содеянном. Школьница объяснила, что накануне поспорила с подругой. По условиям пари, кто проигрывает - звонит в полицию с фейковым сообщением.

Продолжается досудебное расследование производства, открытого по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Поскольку правонарушение совершил малолетняя, отвечать за ее действия перед законом должны родители, отметили в полиции.

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Автор: Ирина Синельник