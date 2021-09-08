Теперь мужчине грозит шесть лет тюрьмы.

В Киеве задержали мужчину, который предоставил полиции ложную информацию о наличии взрывного устройства в подвале жилого дома ради развлечения.

Как сообщил Отдел коммуникации столичной полиции, на спецлинию 102 поступила информация о заминировании жилого дома на улице Вишняковский. Заявитель сообщил, что к нему подошел неизвестный и рассказал о взрывчатке в подвале многоэтажки.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, наряды патрульной полиции и взрывотехнической службы.

Правоохранители эвакуировали из дома более 50 жильцов. Полицейские тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию здания и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили. В течение суток оперативники установили личность и задержали подозреваемого.

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Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее в Киеве неизвестный с требованием выкупа в биткоинах "заминировал" здание городской государственной администрации.

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Автор: Инна Андалицкая