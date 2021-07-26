Его задержали по горячим следам.

В Киеве задержали мужчину, который сегодня утром пытался посреди улицы изнасиловать сотрудницу КП "Киевпастранс".

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в парке возле кинотеатра Шевченко. Злоумышленник подбежал к женщине, возвращавшейся с работы, и под угрозой ножа принуждал к оральному сексу. После сопротивления, которое оказала женщина, он забрал у нее 650 гривень и убежал.

После этого женщина вызвала полицию и дала ориентировку на злоумышленника. Уже через полчаса его удалось задержать правоохранителям в Подольском районе столицы.

"Через некоторое время на место прибыла и потерпевшая, которая узнала обидчика. Сейчас преступника проверяют на предмет совершения других аналогичных преступлений. Если вы также стали его жертвой, но по каким-то причинам не обратились в полицию - сейчас самое время", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован