Новости Украины: в Киеве мужчина едва не утонул при спасении собаки
В Киеве мужчина хотел спасти собаку, но и сам чуть не утонул.
Читайте такжеКот наглотался дыма при пожаре и потерял сознание, его спасли (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Мужчина увидел собаку, которая болталась в ледяной воде одного из озер, и полез ее вытаскивать… Метров в 70 от берега сам оказался на тонкой льдине», – рассказывается в сюжете.
Работники предприятия, которое находится рядом с озером, вызвали спасателей. Они приехали и с помощью веревки вытащили из воды собаку, а после – ее спасителя.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Австралии хотят создать первый в мире приют для утконосов (видео)
- В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от голодных косаток (видео)
- На курорте в Румынии к лыжникам вышел медведь (видео)
- В Киевской области раненый бобер пришел за помощью к людям (видео)
- В Сумской области спасатели достали из погреба большого кабана (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram