Очевидцы вызвали спасателей.

В Киеве мужчина хотел спасти собаку, но и сам чуть не утонул.

Читайте такжеКот наглотался дыма при пожаре и потерял сознание, его спасли (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Мужчина увидел собаку, которая болталась в ледяной воде одного из озер, и полез ее вытаскивать… Метров в 70 от берега сам оказался на тонкой льдине», – рассказывается в сюжете.

Работники предприятия, которое находится рядом с озером, вызвали спасателей. Они приехали и с помощью веревки вытащили из воды собаку, а после – ее спасителя.

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Автор: Катерина Шварц