В полиции уже выяснили, кто напал на женщину в столичной маршрутке.

В Подольском районе Киева на Виноградаре случился скандал в маршрутке №183 - разгорелся мощный конфликт между молодой девушкой с коляской, в которой был 7-месячный ребенок, и парнем и его мамой.

На видео, которые попали в соцсети, утверждается, что парень с мамой сидели в задней части маршрутки на местах для инвалидов - именно там есть пространство для того, чтобы поставить коляску и никому не мешать. Женщина рассказала, что попросила пассажиров уступить ей место, но они ей отказали. Потом она преградила им путь во время выхода.

После этого, по словам женщины, злоумышленники пнули коляску с ребенком, и конфликт обострился. Потом, по предварительным сведениям, женщина толкнула мать парня, а тот ее начал таскать за волосы. За женщину, которая была с ребенком, со всего салона маршрутки вступился только один молодой человек. Он якобы задевал мать нападавшего.

На одном из видео также заснято, как мать и злоумышленник не давали водителю закрыть дверь маршрутки и женщина по-русски проклинала женщину с ребенком. Она говорила: "Ты будешь плакать со своим дитем столько, сколько я получила побоев сегодня. Ты будешь плакать, поверь мне. Будешь столько плакать, сколько он с меня вытащил волос". Женщина также грубо ответила по-русски: "Рот закрой".

Еще на одном видео заснята договоренность между нападавшим и парнем-защитником женщины с ребенком. Парень согласился попросить прощения у мамы злоумышленника, а нападавший - у девушки.

Скандал в Киеве - сведения правоохранителей

В полиции сообщили, что скандал случился в маршрутке на Куреневке. "Злоумышленник затеял ссору с 24-летней пассажиркой, детская коляска которой якобы преградил ему выход из общественного транспорта. В дальнейшем нарушитель высказывался нецензурной бранью и намеренно заблокировал ей выход из транспорта", - отметили правоохранители.

В полиции добавили, что на видео попал момент как мужчина, предположительно, в состоянии опьянения, провоцировал конфликт с женщиной с младенцем.

"...женщина вошла через заднюю дверь в микроавтобус с детской коляской и поскольку все места были заняты, встала у двери. В дальнейшем нарушитель, выходя из транспортного средства вместе с матерью возмутился тем, что пассажирка преградила ему выход, совершил конфликт и начал высказываться к ней нецензурной бранью. Кроме того, он намеренно заблокировал матери с ребенком выход из маршрутки", - узнали полицейские.

Правоохранители уже выяснили, что нарушитель - 33-летний местный житель, которого неоднократно привлекали к административной ответственности. Он признал свою вину.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Ему грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум сейчас 17 грн), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Интересные новости Киева - сегодня это стоит знать

11 ноября в столице Украины случилась масштабная авария и драка. Сообщалось, что мужчина на авто BMW врезался в пять припаркованных машин.

После ДТП владельцы поврежденных авто начали выражать возмущение, и словесный конфликт перерос в драку. На место аварии немедленно прибыли патрульные, спецназовцы и сотрудники полиции охраны. Правоохранители прекратили конфликт, нарушителя задержали.

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