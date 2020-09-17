У кондуктора медики зафиксировали гематомы на теле и ушибы рук.

В Сумах нетрезвая пассажирка троллейбуса избила кондуктора из-за просьбы надеть защитную маску.

Об этом сегодня в Facebook сообщило коммунальное предприятие Сумского городского совета "Электроавтотранс".

Читайте такжеВ Киеве пассажиры избили водителя трамвая за просьбу надеть маску - соцсети (видео)

Отмечается, что инцидент произошел в 21:10 в салоне троллейбуса №275, что курсировал по маршруту №7 "Химгородок - Центролит".

По словам кондуктора, на остановке "Вишневый сад" в салон вошли две женщины, одна из них - без защитной маски.

"Замечание надеть маску одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем. На повторную просьбу соблюдать требования карантина и надеть средства индивидуальной защиты или же покинуть салон коммунального транспорта, пассажирка никак не реагировала и продолжала скандалить", - говорится в сообщении.

В результате водитель был вынужден остановить движение троллейбуса.

По информации предприятия, когда кондуктор вышла из салона на остановку и стала вызывать полицию, разъяренная пассажирка набросилась на нее.

"Сначала работница предприятия получила удар в лицо, затем - удары по рукам, ногам, телу. Унять пьяную пассажирку смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову", - рассказали в "Электроавтотрансе".

Врачи зафиксировали на руках и лице потерпевшей многочисленные гематомы, ушиб пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке. После помощи медиков пострадавшая написала заявление в полицию.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" и "желтую" зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

12 августа правительство объединил два показателя, по которым определяют заболеваемость в регионах и устанавливают карантинные зоны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская