Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа.

В Печерском районе Киева обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.

Читайте также"Ответ прилетит": Кулеба о реакции Кремля на запрет телеканалов МедведчукаКак стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 6 февраля вечером в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.

По утверждению источника, они забрали из квартиры $120 тыс. (3 млн 346 тыс. грн) и драгоценности на 5 млн грн.

28 января в заявлении телеканала "112 Украина" по поводу решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось о том, что генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов заразился коронавирусом и не мог принять участие в заседании регулятора.

Кто такой Алексей Семенов

Алексей Семенов – российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. После того, как в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости".

В 2019 году в холдинг "влился" и телеканал ZIK. Тогда на закрытой встрече с сотрудниками Алексей Семенов назвал себя "прокладкой между владельцем и сотрудниками" и пообещал не вводить цензуру.

Запрет телеканалов Медведчука

Президент Владимир Зеленский указом ввел со 2 февраля персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука, народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

В ночь на 3 февраля украинские провайдеры начали отключать телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина". Санкции в отношении этих телеканалов получили поддержку со стороны ЕС и США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что подготовка к ограничительным мерам началась еще летом 2019 года. По его словам, решение о введении санкций против телеканалов, связанных с нардепом "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, отменить невозможно.

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Автор: УНИАН