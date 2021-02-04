Александр Ткаченко поднял проблему стандартов работы медиа.

Существование телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik сильно повредило стандартам медиа в Украине.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть".

"Во-первых, цитировать эти каналы – это цитировать фейки. В этом решении есть государственническая позиция. И она была озвучена в указе президента из-за решения СНБО. И касается она фактически машины не только пропаганды, а информационного, фактически, терроризма. И решение правильное, справедливое, своевременное. В принципе, его давно следовало принять. Но, очевидно, появились юридические основания, в том числе финансирование опосредованное через государство-агрессора", - отметил Ткаченко.

Александр Ткаченко поднял проблему стандартов работы медиа.

"К сожалению, сам факт существования этих телеканалов с их машиной фейков и манипуляций - сильно навредил стандартам медиа в Украине... Государство имеет все права защищать нашу свободу и независимость. В том числе, и свободу слова". - добавил Ткаченко.

Читайте такжеКравчук высказался о блокировании каналов Медведчука

Запрет каналов Медведчука

Как известно, Международная и Европейская федерации журналистов осудили санкции, введенные в Украине против телеканалов, связанных с кумом президента России, народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

В заявлении IFJ и EFJ называют блокирование телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" "внесудебным и политически мотивированным запретом на вещание.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора