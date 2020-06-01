К столичному мосту Метро прибыл спецназ, с "подрывником" ведутся переговоры - СМИ

Неизвестный мужчина стоит на мосту с пакетом и угрожает устроить взрыв.

К столичному мосту Метро, который угрожает взорвать неизвестный, прибыли бойцы спецподразделений.

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Как сообщает в Facebook «Киев оперативный», сейчас с «подрывником» идут переговоры. Правоохранители хотят услышать требования мужчины.

На месте работают и сотрудники полицейской «аэроподдержки», чтобы запустить дроны. Прибыл и глава столичной полиции.

Ранее стало известно, что в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о заминировании. Неизвестный мужчина стоит на мосту с пакетом и угрожает устроить взрыв.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

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