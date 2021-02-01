Мужчина силой и угрозами затащил парня в свой дом, после чего изнасиловал.

В Мариуполе 23-летний местный житель подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в ночь с 30 на 31 января 2021 года несовершеннолетний шел домой и встретил 23-летнего знакомого, ранее судимого за легкие телесные повреждения, побои, истязание и нападение на полицейского. Мужчина силой и угрозами затащил парня в свой дом, после чего изнасиловал.

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В течение суток злоумышленника задержали, сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Жителю Мариуполя сообщено о подозрении в изнасиловании 14-летнего подростка (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанного уголовного правонарушения правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко