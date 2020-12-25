Ему также назначен залог в 168 тыс. грн.

Измаильский горрайонный суд арестовал директора коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка», подозреваемого в сексуальном насилии малолетних детей.

Читайте такжеНа столичной Оболони утром прогремел взрыв возле ресторана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в четверг, 24 декабря, суд принял решение взять под стражу 59-летнего директора, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних девочек.

В качестве альтернативы содержанию в СИЗО он может внести залог 168 тыс. грн.

Мера пресечения избрана на 55 суток.

Также директор детдома отстранен от исполнения обязанностей.

Что известно о деле?

Летом сотрудница коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка» заявила в полицию о том, что директор учреждения развращает трех девочек (возраст 5-7 лет).

По данному факту было открыто уголовное производство, 19 декабря директору сообщили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.

По версии следствия, с июня 2018 года по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, он систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанниц под предлогом совместного времяпровождения (просмотр мультиков, игры, угощение сладостями). При этом он удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и принуждением к определенным действиям со стороны детей.

Злоумышленник просил детей никому не рассказывать об «играх», объясняя, что это их тайна, о которой никто не должен знать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая