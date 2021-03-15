В Ривне под судом забросали яйцами подозреваемого в серии изнасилований, которого три месяца назад суд освободил из-под стражи. Сейчас пострадавшие живут в страхе, потому что он знает их имена и адреса.
Читайте такжеОпубликовано видео с подозреваемым в убийстве 7-летней Марии БорисовойОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что горожане с плакатами в руках собрались, чтобы поддержать пострадавших и потребовать вернуть фигуранта дела в СИЗО.
Мужчину обвиняют в шести эпизодах изнасилования или попытки его совершить. Задержали его еще в 2019 году. Все пострадавшие указали на него, это подтверждают и экспертизы ДНК.
После задержания подозреваемый находился в изоляторе, но три месяца назад его внезапно выпустили под домашний арест, даже электронного браслета не надели.
У суда была одна из потерпевших, которая решилась рассказать о том, что с ней произошло:
«Когда я представила, что на моем месте может быть молодая девочка, не факт, что она осталась бы жить после такого... Когда меня пожилую женщину, которая говорила ему, что я бабушка, он поставил на колени... Я не хочу, чтобы любая девочка, женщина, бабушка прошла через то, через что прошла я...».
Вас также могут заинтересовать новости
- Перепутала с такси: под Киевом изнасиловали 19-летнюю девушку, которая села не в ту машину
- Судимость за изнасилование и попытка суицида: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии Борисовой
- Изнасиловал мальчика: СМИ раскрыли жуткие подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки
- Полиция показала фото подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой
- Причастность подозреваемого к изнасилованию и убийству 7-летней Марии Борисовой установила экспертиза – МВД
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram