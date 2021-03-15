Все пострадавшие указали на фигуранта, это подтверждают и экспертизы ДНК.

В Ривне под судом забросали яйцами подозреваемого в серии изнасилований, которого три месяца назад суд освободил из-под стражи. Сейчас пострадавшие живут в страхе, потому что он знает их имена и адреса.

Читайте такжеОпубликовано видео с подозреваемым в убийстве 7-летней Марии БорисовойОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что горожане с плакатами в руках собрались, чтобы поддержать пострадавших и потребовать вернуть фигуранта дела в СИЗО.

Мужчину обвиняют в шести эпизодах изнасилования или попытки его совершить. Задержали его еще в 2019 году. Все пострадавшие указали на него, это подтверждают и экспертизы ДНК.

После задержания подозреваемый находился в изоляторе, но три месяца назад его внезапно выпустили под домашний арест, даже электронного браслета не надели.

У суда была одна из потерпевших, которая решилась рассказать о том, что с ней произошло:

«Когда я представила, что на моем месте может быть молодая девочка, не факт, что она осталась бы жить после такого... Когда меня пожилую женщину, которая говорила ему, что я бабушка, он поставил на колени... Я не хочу, чтобы любая девочка, женщина, бабушка прошла через то, через что прошла я...».

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Автор: Катерина Шварц