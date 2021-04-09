Подростка задержали, открыто уголовное производство.

В селе Адамовка Днепропетровской области 15-летний подросток изнасиловал двухлетнюю девочку.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Информатор.

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По данным издания, 8-классник последние несколько дней проживал дома у заявительницы. Ночью 8 апреля женщина, находясь на кухне, услышала, как плачет ее двухлетняя дочь. Зайдя в комнату, она увидела, что подросток держит плачущего ребенка на руках — он объяснил это тем, что малышка упала, и он оказал ей помощь. Однако мама обнаружила на теле ребенка и постели кровь, из-за чего стала кричать на мальчика. Тот, в свою очередь, испугался и сбежал домой.

Позднее, в разговоре с полицией, мальчик признался, что изнасиловал ребенка. Судмедэксперты также подтвердили возможное изнасилование.

Как сообщается, подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Расследование продолжается.

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Автор: Екатерина Лиманская