За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Полиция Киевской области задержала 35-летнего жителя Кагарлыкского района, который длительное время совершал сексуальное насилие в отношении детей и снимал свои развратные действия.

Читайте такжеПод Харьковом рецидивист набросился на 13-летнюю девочку возле школы: бил стеклянной бутылкойОб этом сообщают в полиции Киевской области.

Свои развратные действия он совершал в отношении двух несовершеннолетних мальчиков.

В октябре прошлого года мобильный телефон, где содержались видеофайлы порнографического характера, нашел прохожий в Киеве и принес находку в одно из столичных управлений полиции.

Во время проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной области и сотрудниками Кагарлицкого отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

Во время проведения обысков по месту жительства мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении детей.

Все изъятые вещественные доказательства направили на проведение экспертиз, в соответствии с выводами которых установлена причастность мужчины к изнасилованию, сексуальному насилию и развращению несовершеннолетних, которые он снимал на мобильный телефон.

Полицейские задержали нарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас по согласованию местной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 29 преступлений по ч. 6 ст. 152 (Изнасилование), ч. 4, ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних). Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы. Также сообщено о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: УНИАН