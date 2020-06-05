На Днепропетровщине за изнасилование двух девочек задержали рецидивиста

По данным полиции, мужчина уже неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

В Днепропетровской области задержан рецидивист, который подозревается в изнасиловании двух девочек в г. Каменское.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как установили полицейские, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе города связал веревкой двух девочек 11 и 12 лет и изнасиловал их. При этом угрожал предметом, похожим на нож. Затем завладел личными вещами потерпевших и скрылся.

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Отмечается, что в поисках злоумышленника были задействованы полицейские Южного отделения полиции, Каменского отдела полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП, Днепровского и Криничанского отделений полиции, Национальная гвардия Украины, кинолог со служебной собакой и сотрудник подразделения аэроподдержки.

«По приметам преступника был составлен фоторобот. Правоохранителям удалосьвыйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель», - говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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