"Клиентов" мошенники искали через личные контакты в криминальных кругах. Стоили подделки по 800 долларов. По предварительной информации, этот подпольный "сервисный центр" действовал несколько лет.

Правоохранители разоблачили дельцов, которые изготавливали техпаспорта на угнанные авто и водительские права для тех, кого их лишили.

Как сообщает Служба безопасности Украины, прекращена деятельность граждан, которые несанкционированно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС).

По предварительной информации, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

Фейковые техпаспорта изготавливались, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. "Клиентов" искали через личные контакты в криминальных кругах. Стоили подделки по 800 долларов.

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По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. Изготовлением фальшивок занимались дома.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им делать фейковые техпаспорта на авто "с историей" или не растаможенные.

Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали "водительские права" уже с новым фото. Таким образом нарушитель мог беспрепятственно водить автомобиль, несмотря на запрет.

По предварительной информации, этот подпольный "сервисный центр" действовал несколько лет.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания правонарушителей в Киеве, выявлены и изъяты: два цветных карт-принтера для двусторонней печати на пластиковых картах, которые использовались для изготовления подделок; компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; готовые к сбыту поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств; ленты с голограммами; черновую бухгалтерию.

В настоящее время двум злоумышленникам сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о избрании им мер пресечения.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществлялись сотрудниками Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

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Автор: Виктория Токарева