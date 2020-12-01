В покушении на убийство женщины подозревают врача-стоматолога.

В Житомирской стоматологической клинике 28-летний врач, по данным следствия, избил свою начальницу тяжелым предметом по голове, а глаз проткнул ножницами.

Подробности жестокого нападения узнали журналисты ТСН.

Без сознания директора частной стоматологической клиники в луже крови нашла бухгалтер. Женщину положили в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое. У нее травма головы и глаза.

По словам следователей, по характеру травм стало понятно, что директора клиники пытались убить. Из кабинета ничего не пропало. В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда. Мотив нападения – долги. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.

По данным следствия, женщина просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а потом упала от удара и потеряла сознание.

Сын потерпевшей Сергей Яремчук рассказал, что у его матери ни с кем не было конфликтов.

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Молодого врача держат под стражей, но своей вины он не признает. При этом его зять говорит, что не верит в то, что это мог сделать он.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что он обеспечен был на все сто. Ни в каких средствах не нуждался, я не верю", - говорит мужчина.

Напомним, мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения.

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Автор: Денис Прядко