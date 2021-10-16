Полицейским, которые били граждан, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В Государственном бюро расследований расследуют ряд фактов превышение полномочий работниками полиции в Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи бюро начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчины в Житомирском районном отделении полиции.

Гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства. Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой.

Избиение увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали "скорую". У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

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В Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться. Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, били по голове, телу, ногам.

Также перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который избил людей при задержании. Обвинительный акт направлен в суд. В ноябре 2020 года патрульный вместе с коллегой остановил машину в Житомире, водитель которой нарушил ПДД. Разговор водителя с полицейскими перерос в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля.

В Киевской области сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, избившего нарушителя правил дорожного движения.

В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого свернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующий тест, начали выписывать штраф. При оформлении протокола и изъятия водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели на него наручники. На просьбы мужчины не бить его и слова извинения полицейский не реагировал и продолжал избиение.

Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Автор: Виктория Токарева