В Одессе избили главу правозащитной организации

Общественные активисты связывают нападение с активной деятельностью против возведения жилых комплексов у моря.

Сегодня в Одессе жестоко избили Владимира Савченко, руководителя правозащитной организации «Спільна мета», которая противодействует застройке побережья.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на площади 10-го Апреля, когда 31-летний одессит переходил дорогу.

«Именно в этот момент неизвестный злоумышленник неожиданно сзади нанес несколько ударов в голову мужчине, после чего скрылся», - сообщили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Была вызвана скорая медицинская помощь. С пострадавшим проводятся первоочередные следственные действия.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в организации «Спільна мета», нападение на Савченко произошло около 16:00 возле офиса на переходе через улицу Черняховского рядом с площадью.

Общественники связывают нападение с активной деятельностью Савченко. Отмечается, что вчера организация получила решение суда о запрете на строительство ЖК «Граф» у моря, неделю назад – запрет на строительство ЖК «Калипсо», ранее – запрет на возведение ЖК «Ля Мер».

«Сегодня Владимир принимал участие в акции протеста на 13-й станции Большого Фонтана против указанных застроек. Кроме того, вчера были демонтированы незаконные шлагбаумы на той же 13-й станции у пляжа «Ланжерон», - сообщили в организации.

Как отмечается, 2 июля, накануне приезда в Одессу президента Украины Владимира Зеленского, организация обнародовала заявление с предупреждением о том, что если власти не примут меры по прекращению «работы на незаконных стройках», а виновные не будут привлечены к ответственности, активисты проведут акции протеста с перекрытием дорог.

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