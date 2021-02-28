Воры украли у хозяйки кошелек.

На проспекте Апрельском, 6 в Киеве воры дерзко ограбили квартиру средь бела дня.

Фото преступников опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Отмечается, что около 12:00 дня в подъезд многоквартирного дома зашли два молодых человека. Мужчины позвонили в дверь, представившись соседями, которые живут на два этажа ниже, и сообщили женщине, что она их якобы заливает. Когда женщина пошла на кухню проверять, где у нее течет вода, один из преступников проник в ванную комнату и разлил воду под ванну.

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Женщине он объяснил, что ищет причину сантехнической поломки, и пообещал прислать специалиста для устранения течи в трубах. Таким образом он отвлек внимание хозяйки.

В это время его соучастник украл кошелек владелицы квартиры. После этого они оперативно покинули дом. Пострадавшая обратилась в полицию и опознала преступников по видео с камер видеонаблюдения. На вид обоим около 35 лет, рост около 180 см.

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Автор: УНИАН