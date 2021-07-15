На месте сотрудники полиции и дорожной службы организовали реверсное движение.

Сегодня, 15 июля, на трассе Киев-Чоп в селе Коростов Стрыйского района сошел селевой поток на дорожное полотно. Из-за этого затруднено движение транспорта.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

"Селевой поток на дорожное полотно произошел около 18:50. Из-за этого движение транспорта на трассе Киев-Чоп затруднено. На месте сотрудники ГСЧС", - сообщили в полиции.

В управлении ГСЧС Львовской области в комментарии УНИАН уточнили, что на месте сотрудники полиции и дорожной службы организовали реверсное движение.

К слову, во Львове синоптики предупреждали, что 15 июля вечером и утром 16 июля возможны значительные дожди и грозы. В реках области ожидается подъем уровня воды.

Селевой поток - поток грязной воды с камнями, которая сходит с гор при сильных дождях.

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Автор: Мирослава Бзикадзе