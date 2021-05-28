По информации пресс-службы, изъятые ювелирные изделия являются уникальными и представляют культурную и историческую ценность для страны, их вывоз должен происходить в соответствии с законом.

Из Украины пытались вывезти за границу культурные артефакты времен Скифской эпохи.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

По предварительным данным следствия, по заказу европейских клиентов посредник договорился с курьером, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин".

Во время прохождения таможенного контроля в личных вещах курьера обнаружили скрытые 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленные из желтого и белого золота.

Читайте такжеТрое львовян разбили стеклянную остановку и пошли пить пиво (фото)"Изъятые ювелирные изделия являются уникальными и представляют культурную и историческую ценность для страны. Их вывоз должно происходить в соответствии с законом Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и с разрешения соответствующего центрального органа исполнительной власти", - отметили в пресс-службе.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Им инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будут приняты меры по передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

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Автор: Наталья Ничишина