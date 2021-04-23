В то же время в МИД Украины предполагают, что после вынесения решения Апелляционным судом Амстердама Россия будет обращаться в другие судебные инстанции для затягивания возвращения Украине античных драгоценностей.

Апелляционный суд Амстердама к концу августа намерен объявить решение по делу об экспонатах выставки «Крым - золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсона.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Завершили сегодняшнее заседание апелляционного суда г. Амстердам относительно возвращения в Украину части нашего культурного наследия "Скифское золото". Судьи планируют объявить о своем решении уже в ближайшие месяцы, до конца августа", - заявил Енин.

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Заместитель министра отметил, что во время своих выступлений члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.

"Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о безпятиминутном международном признании "республики Крым"), ссылки на законы, которых не существует, вроде советских, "слезы крымских детей, которые хотят скорее увидеть золото у себя дома" и др. Была даже отдельная благодарность "царю-батюшке" за основание музеев в Крыму", - утверждает Енин.

"Фантомные руководители так называемых крымских музеев при этом не могут ответить на элементарный вопрос: они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта? Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору! Пора доказать, что нормы имеют значение, правила имеют значение, территориальная целостность тоже имеет значение", - подчеркнул замминистра.

В то же время, как отметил Енин, даже положительное решение апелляционной инстанции Амстердама не станет последней точкой в ​​деле.

"РФ будет максимально затягивать процесс, как и в десятках других международных судов и арбитражей. Но нас не остановить, и РФ это сильно не поможет. Рано или поздно вору придется платить по счетам", - отметил Енин.

Что известно о деле

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, закончилась 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", в объективности которого были сомнения.

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Автор: Виталий Саенко