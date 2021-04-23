Апелляционный суд Амстердама к концу августа намерен объявить решение по делу об экспонатах выставки «Крым - золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсона.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Завершили сегодняшнее заседание апелляционного суда г. Амстердам относительно возвращения в Украину части нашего культурного наследия "Скифское золото". Судьи планируют объявить о своем решении уже в ближайшие месяцы, до конца августа", - заявил Енин.
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Заместитель министра отметил, что во время своих выступлений члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.
"Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о безпятиминутном международном признании "республики Крым"), ссылки на законы, которых не существует, вроде советских, "слезы крымских детей, которые хотят скорее увидеть золото у себя дома" и др. Была даже отдельная благодарность "царю-батюшке" за основание музеев в Крыму", - утверждает Енин.
"Фантомные руководители так называемых крымских музеев при этом не могут ответить на элементарный вопрос: они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта? Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору! Пора доказать, что нормы имеют значение, правила имеют значение, территориальная целостность тоже имеет значение", - подчеркнул замминистра.
В то же время, как отметил Енин, даже положительное решение апелляционной инстанции Амстердама не станет последней точкой в деле.
"РФ будет максимально затягивать процесс, как и в десятках других международных судов и арбитражей. Но нас не остановить, и РФ это сильно не поможет. Рано или поздно вору придется платить по счетам", - отметил Енин.
Что известно о деле
- 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".
- После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.
- Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.
- МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.
- Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, закончилась 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.
- 28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", в объективности которого были сомнения.
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