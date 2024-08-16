Мужчину арестовали без права внесения залога.

В Черниговской области, на границе с Беларусью, задержан администратор телеграм-канала, который пытался организовать "схему для уклонистов". Об этом сообщил 105-й пограничный отряд имени Владимира Великого (г. Чернигов).

Согласно информации, мужчина предлагал через закрытый телеграм-канал маршруты, ведущие в Беларусь. "Также установлено, что мужчина не только публиковал объявления, но и самостоятельно исследовал местность для прокладки маршрутов, обходящих блокпосты", - отмечается в сообщении.

Как информирует Черниговская областная прокуратура, о подозрении сообщено жителю Житомирской области по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, мужчина присоединился в качестве администратора к Telegram-каналу, который размещал информацию по организации и осуществлению незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска, с целью уклонения от призыва военнообязанных граждан Украины.

Используя мессенджер, подозреваемый организовал незаконное перемещение не менее шести человек через государственную границу, предоставляя им советы и указания. "Предлагая несколько способов пересечения границы, он предоставлял "клиентам" подробные инструкции по маршрутам с указанием конкретных мест и дорог вне государственных пунктов пропуска, указывал какое оборудование и экипировка необходимо", - уточнили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Черниговской области.

Другие новости об уклонистах на границе

Как писал УНИАН, в пятницу на Закарпатье трое мужчин напали на пограничника и отобрали оружие. После этого они сбежали в Румынию, где сразу попросили о статусе беженца.

Также мы рассказывали, как на прошлой неделе в Одесской области задержали грузовик с рекордным количеством уклонистов. 48 мужчин призывного возраста вместе в одном грузовике пытались пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Еще 16 "путешественников" хотели выехать из страны в мясных тушах.

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