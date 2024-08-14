В Беларуси гражданам Украины угрожают изъятие личных телефонов и анализ соцсетей, отметили в Службе внешней разведки нашего государства.

Продолжается война в Украине, и Служба внешней разведки призывает воздерживаться от путешествия в Беларусь, которая поддерживает Российскую Федерацию, развязавшую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении СВРУ. Отмечается, что есть риски, которые имеют меньший масштаб по сравнению с РФ, но также могут угрожать безопасности и жизни граждан Украины. Сказано, что граждане Украины на территории Беларуси, как и в РФ, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.

В сообщении отмечается, что украинцы могут въехать на территорию Беларуси через другие страны, граничащие с РБ, кроме Украины. Отмечается, что по прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды).

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"Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа - их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, поскольку трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы", - отмечают в СВРУ.

Также сказано, что может быть к гражданам Украины применена депортация. "При наличии информирования или передачи данных, которые для беларуских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме", - сообщает разведка.

В СВРУ информируют, что на территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, к которому могут обратиться граждане Украины. "Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - предупреждает разведка.

Важные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей, что страна может поднять вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины. Это произошло на фоне заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы зафиксированных украинских беспилотниках в воздушном пространстве страны.

В ответ Украина призывает Беларусь не нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя угрозы беларусов закрыть украинское посольство в Минске, отметил, что беларуская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать. При этом подчеркнул, что создание "мнимых угроз" со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными. МИД Украины призвал не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет.

Беларусь отправила своих ракетчиков и артиллеристов в Россию на тренировки. Минобороны Беларуси отметило, что они отбывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения.

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