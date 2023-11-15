Спецслужба инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний экс-депутата.

СБУ открыла уголовное производство против бывшего народного депутата Ирины Фарион из-за ее высказываний насчет украинских военных и "слива" информации о крымском студенте.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Отмечается, что украинская спецслужба начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям экс-нардепа.

По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. "Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом", - отметили в СБУ.

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Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма. При этом, Фарион не скрыла личную информацию студента - в скриншоте были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. По данным СБУ, именно это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему); ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер); ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, Ирина Фарион заявила, что бойцы ВСУ должны общаться на фронте исключительно на украинском языке, иначе они якобы "не украинцы". Это заявление вызвало возмущение как военнослужащих, так и гражданских. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что Фарион провоцирует украинское общество, на фронте бок о бок сдерживают врага не только "коренные" украинцы, но и представители различных нацменьшинств.

8 ноября Фарион выложила в соцсеть письмо, которое написал ей украинский студент из оккупированного Крыма. Парень, в частности, написал, что ждет контрнаступления ВСУ и осуждает общение на русском языке. Позже стало известно, что его задержали представители "Центра борьбы с экстремизмом", который действует в Крыму под эгидой Минобороны РФ.

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