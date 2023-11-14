Впрочем, администрация НУ ЛП пообщалась со студентами и пообещала выводы по ситуации до 22 ноября.

Администрация Национального университета "Львовская политехника" отреагировала на митинг студентов с требованием уволить скандальную профессоршу Ирину Фарион. Проректор вуза по научно-педагогической Олег Давыдчак вышел к студентам, но отметил, что уволить языковеда непросто.

Как заявил Давыдчак в комментарии Новости.LIVE, администрация вуза выслушает мнение студентов и других преподавателей. До сих пор на Фарион в университете никто не жаловался.

"Это решение непростое. Есть определенные процедуры. Надо изучить все материалы и обстоятельства. Выслушать всех студентов, преподавателей, саму госпожу Фарион... Вы пришли к нам, чтобы донести вашу мысль и мы ее слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. До сих пор от наших студентов мы не имели негативных отзывов на преподавательницу Фарион, согласно анкетированиям", - заявил Давыдчак.

Как пишет ZAXID.NET, накануне в университете заявили, что создадут рабочую группу, которая изучит ситуацию. Там обещали обнародовать выводы 22 ноября.

Во время митинга 14 ноября администрация НУ ЛП предложила провести переговоры с представителями студенческих организаций. На встрече отметили, что в университете работает комиссия, которую собрали в понедельник, 13 ноября. В нее входят представители ученого совета университета.

"Мы призываем к диалогу. Есть комиссия, мы рассматриваем, мы изучаем и тогда будем принимать решения. А вы хотите, чтобы мы уже сейчас приняли решение – так не может быть", – отметил Давыдчак.

В итоге участники переговоров договорились встретиться через неделю - 23 ноября. Студенты предложили пригласить на совместную встречу саму Ирину Фарион, чтобы она объяснила свою позицию.

"Наши требования - это увольнение Ирины Фарион и публичное извинение. Мы соберемся уже в следующий четверг, чтобы услышать результаты работы комиссии. Мы пригласили также на эту встречу госпожу Ирину Фарион, если она захочет присоединиться", – прокомментировала председатель львовской ячейки ОО "Украинские студенты за свободу" Анна-Мария Сенчишин.

"Сейчас работает комиссия, которая создана для изучения и анализа этических, моральных аспектов этих событий. Мы ждем выводов этой комиссии. По итогам разговора мы включим в комиссию одного или двух студентов", – отметила проректор по стратегическому развитию Львовской политехники Лилия Жук.

Скандалы с Фарионом

Недавно Фарион упрекнула воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в ответ на ее слова подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии".

Студенты Национального университета "Львовская политехника" призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об"оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Вчера же Фарион оказалась в центре нового скандала - она "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента та заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

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