Инвесторы банка "Аркада" проводят акцию протеста под зданием правительства.
Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.
Они приехали на автомобилях автопробегом. Сейчас движение по Грушевского от Петровской аллеи до ул. Садовой перекрыто.
Инвесторы обращаются к должностным лицам Кабинета Министров Украины и лично к Президенту Украины за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патріотика» и «Эврика».
«Нам нужна возвратная финансовая помощь Государства в размере 3,6 миллиарда гривень. Иначе строительство растянется на долгие годы», - говорится в анонсе акции.
Они требуют: предоставление государственного возвратного финансирования для запуска полномасштабного строительства ЖК «Патриотика», «Эврика» и «Патриотика на озерах» в виде выкупа свободных площадей по программам обеспечения жильем госслужащих.
В 11:00 инвесторы планируют двинуться колонной от Кабинета Министров Украины к офису Президента Украины на ул. Банковой, где начать бессрочный митинг.
Что этому предшествовало
- В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.
- Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.
- 3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram