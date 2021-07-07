Инвесторы обращаются к должностным лицам Кабинета Министров Украины и лично к Президенту Украины за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК "Патриотика" и "Эврика".

Инвесторы банка "Аркада" проводят акцию протеста под зданием правительства.

Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.

Они приехали на автомобилях автопробегом. Сейчас движение по Грушевского от Петровской аллеи до ул. Садовой перекрыто.

Инвесторы обращаются к должностным лицам Кабинета Министров Украины и лично к Президенту Украины за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патріотика» и «Эврика».

«Нам нужна возвратная финансовая помощь Государства в размере 3,6 миллиарда гривень. Иначе строительство растянется на долгие годы», - говорится в анонсе акции.

Они требуют: предоставление государственного возвратного финансирования для запуска полномасштабного строительства ЖК «Патриотика», «Эврика» и «Патриотика на озерах» в виде выкупа свободных площадей по программам обеспечения жильем госслужащих.

В 11:00 инвесторы планируют двинуться колонной от Кабинета Министров Украины к офису Президента Украины на ул. Банковой, где начать бессрочный митинг.

Что этому предшествовало

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.

3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.

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Автор: Дмитрий Хилюк