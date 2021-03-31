Мужчина пропал вчера, 30 марта.

В районе старых Кодаков под Днепром сгорел автомобиль Toyota Highlander. Местные журналисты выяснили предварительную информацию о погибшем.

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Об этом сообщает Информатор.

В салоне поврежденного транспорта нашли человеческие останки. Издание пишет, что погибшим может быть пропавший накануне 42-летний мужчина.

Правоохранители рассказали, что автомобиль, предположительно, принадлежит потерпевшему. По неофициальной информации СМИ, машину нашли уже сгоревшей, ее владелец – директор оружейного магазина.

Новости Украины и мира на утро 31 марта

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Автор: Яна Ставская