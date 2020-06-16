"Был ранен и с ножом": правоохранители рассказали детали инцидента на "Берестейской"
Полиция Киева сообщила некоторые подробности инцидента, который произошел на красной линии киевского метро и из-за которого на некоторое время приостанавливали движение поездов.
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Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, около 18 часов в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро «Берестейская» находится мужчина с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения. Потом он спрыгнул на пути и убежал в тоннель.
Движение поездов сразу прекратили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в тоннеле возле соседней станции «Шулявская». На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия, а также личность потерпевшего, говорится в сообщении.
Как сообщал ранее УНИАН, на строительной площадке метро в Днепре ночью 13 июня обвалился металлический резервуар. Объект весит около 500 кг.
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