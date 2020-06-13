В Днепре обвалился металлический резервуар и потянул забор на проезжую часть (фото)

В городском совете Днепра уточнили, что резервуар упал не из-за непогоды, а вследствие его передвижения.

На строительной площадке метро в Днепре ночью 13 июня обвалился металлический резервуар.

Об этом сообщает Информатор.

Резервуар упал на ограждение и повалил его на проезжую часть. Объект весит около 500 кг и вызвал пробки на дорогах.

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Рабочие справились собственноручно и выкатили конструкцию на место с помощью крана и экскаватора.

В городском совете Днепра уточнили, что резервуар упал не из-за непогоды, а вследствие его передвижения. Сейчас он лежит на территории строительства, ограждения метро заменили сигнальными лентами, место аварии оградили забором.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с крыши пятиэтажного дома неизвестные сбросили гранату.

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