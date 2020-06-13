В Днепре обвалился металлический резервуар и потянул забор на проезжую часть (фото)
13:26, 13 июня 2020Происшествия
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В городском совете Днепра уточнили, что резервуар упал не из-за непогоды, а вследствие его передвижения.
Рабочие справились собственноручно и выкатили конструкцию на место с помощью крана и экскаватора / dp.informator.ua
На строительной площадке метро в Днепре ночью 13 июня обвалился металлический резервуар.
Об этом сообщает Информатор.
Резервуар упал на ограждение и повалил его на проезжую часть. Объект весит около 500 кг и вызвал пробки на дорогах.
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Рабочие справились собственноручно и выкатили конструкцию на место с помощью крана и экскаватора.
В городском совете Днепра уточнили, что резервуар упал не из-за непогоды, а вследствие его передвижения. Сейчас он лежит на территории строительства, ограждения метро заменили сигнальными лентами, место аварии оградили забором.
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