Выяснилось, что двое мужчин четыре недели прожили с телом умершего приятеля. А после этого один из них скончался.

В жилом доме на Дорогожичах в Киеве обнаружили два трупа.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

По одной версии, тела были найдены в квартире, а по другой - в подвале жилого дома.

"Два трупа в Киеве на Дорогожичах: вытащили с одной из квартир, потом сказали, что с подвала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тела лежали во дворе жилого дома на улице Щусева 12/21 - они не были огорожены, и их фотографировали несовершеннолетние.

Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

Выяснилось, что двое мужчин четыре недели прожили с телом умершего приятеля. А после этого один из них скончался.

"Когда умер второй, через четыре дня родственница забила тревогу и сориентировала полицию на печальную квартиру", - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, явных признаков насильственной смерти на телах нет. Второй человек скончался, вероятно, отравившись некачественным алкоголем.

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Автор: УНИАН