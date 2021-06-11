Мужчина пытался незаконно попасть из Украины в Евросоюз.

На украинско-польской границе нашли труп гражданина Пакистана.

По информации Государственной пограничной службы Украины, мужчина хотел незаконно попасть в Европейский союз.

Отмечается, что пограничники Чопского отряда узнали о возможном нарушении государственной границы и совместно с польскими коллегами организовали поиски нарушителя.

"Был обнаружен мужчина азиатской внешности без признаков жизни. Впоследствии было установлено, что умерший - гражданин Пакистана, который пытался незаконно попасть из Украины в ЕС. Предварительно также установлено, что иностранец двигался самостоятельно. Другие обстоятельства сейчас выясняются", - рассказали в ГПСУ.

Читайте такжеПограничники поймали немецких путешественников-нелегалов, считающих, что Украина в ЕСВ Госпогранслужбе также отметили, что каждый год на участках Чопского, Мукачевского, Черновицкого пограничных отрядов незаконно пересечь границу и попасть в ЕС пытаются сотни мигрантов из разных стран мира.

"К сожалению, они не учитывают особенности горно-лесистой местности и погодные условия, нередко ставящие под угрозу жизнь и здоровье "путешественников". ... Часто, особенно зимой, задержание нелегалов пограничниками является для "путешественников" спасением от гибели", - добавили в ГПСУ.

За последние три года, пытаясь незаконно перейти границу на участке Чопского отряда, погибли трое мигрантов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова